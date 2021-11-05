文曄Q3 EPS 2.85元創新高 Q4營收估持平

亞太第二大半導體通路廠文曄 (3036-TW) 今 (5) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 23.04 億元，年增 100%，每股稅後純益 2.85 元，雙雙創下單季新高，累計前三季已達 7.3 元，也同樣超越去年全年的 5.27 元，同步改寫新猷，預期第四季營收約持平上季。

文曄第三季營收 1191.05 億元，季增 16.66%，年增 29.66%，毛利率 3.87%，季減 0.35 個百分點，年增 0.86 個百分點，營益率 2.45%，季減 0.18 個百分點，年增 0.92 個百分點，稅後純益 23.04 億元，季增 15.14%，年增 100%，每股稅後純益 2.85 元。

文曄前三季營收 3188.47 億元，年增 30.64%，毛利率 3.85%，年增 0.68 個百分點，營益率 2.39%，年增 0.85 個百分點，稅後純益 58.15 億元，年增 127%，每股稅後純益 7.3 元。

展望第四季，文曄預估，營收約 1160-1220 億元，季減 2% 至季增 2%，年增 6-12%，營益率約 2.25-2.45%，高標與上季相當。

細分產品應用，文曄受惠手機客戶推新機，業績季增雙位數，車用電子需求持續強勁，季增個位數，工業與儀器營收約持平，網通、電腦、消費型電子則因季節性調整，相關業績均較上季下滑，不過仍維持年增雙位數。

文曄以第四季營收預估中位數推算，今年全年美元營收約年增 31%，優於研調機構 Gartner 對今年全球半導體市場年增 27% 的預估，顯見公司持續優於市場成長率的表現。

展望後市，文曄看好，未來半導體需求將持續成長，公司也將追求優於市場的成長性與提升市占率，並優化產品組合與進行數位轉型，提升營運效率，追求長期可持續的營運利益成長。