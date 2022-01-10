〈美股早盤〉升息+通膨擔憂拖累 四大指數齊挫 道瓊跌逾300點

受升息與通膨前景拖累，科技股表現依舊疲軟，美股周一 (10 日) 開盤走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或 0.8%，標普 500 指數跌 1.12％，那斯達克綜合指數和費城半導體指數均跌逾 1.7％。10 年期美債殖利率站上 1.8%，續刷 2 年新高。

聯準會上周公布 12 月會議紀要，暗示央行可能較預期更快升息與啟動縮表，高盛經濟學家現在預計 Fed 今年將 4 度升息，較此前預期多了 1 次，且最快 7 月或以前就會啟動縮表。

繼上周創下 2020 年 1 月以來最高水平後，周一截稿前，10 年期美債殖利率站上 1.80％關卡。

面對立場更鷹派的聯準會，科技股在內成長股今年開局不順，銀行股則受升息預期提振，上週漲幅達 9.4%。

受升息與通膨前景拖累，大型科技股開盤集體重挫，截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 挫近 4%，Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 全數跌逾 2%，蘋果 (AAPL-US) 跌逾 1.5%。

銀行股漲跌不一。摩根大通 (JPM-US)、花旗 (-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等大型銀行股財報即將在本周五揭曉，為美股財報季拉開序幕。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於周二 (11 日) 出席參議院的提名聽證會，市場預期，參院銀行委員會成員將針對升息、縮表與金融監管等問題，對鮑爾進行質詢。

另外，投資人也將關注周三和周四公布的通膨指標，市場預計 12 月消費者物價指數 (CPI) 將較去年同期增長 7% 以上，為 1982 以來首度。

截至台北時間周一 (10 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 317.78 點或 - 0.88%，暫報 35911.88 點

那斯達克綜合指數下跌 259.22 點或 - 1.74%，暫報 14676.68 點

標普 500 指數下跌 52.31 點或 - 1.12%，暫報 4624.72 點

費半下跌 65.49 點或 - 1.73%，暫報 3730.26 點

台積電 ADR 上漲 1.31% 至每股 125.12 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.805％

紐約輕原油下跌 0.33％ 至每桶 78.64 美元

布蘭特原油下跌 0.26% 至每桶 81.54 美元

黃金下跌 0.40% 至每盎司 1790.30 美元

美元指數上漲至 96.155

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Lululemon Athletica(LULU-US) 早盤下跌 8.85％，至 323.78 美元。

Lululemon 周一警告，因 Omicron 變異株導致門市營業時間縮短、人力短缺等問題，第 4 季銷售額和利潤恐落在財測區間低端。

Zynga(ZYGN-US) 早盤上漲 46.42％，至 8.78 美元；Take-Two Interactive(TTWO-US) 下跌 8.63％，至 150.40 美元。

遊戲開發與發行商 Take-Two Interactive 將以每股 9.86 美元、總計約 127 億美元價格收購同業 Zynga，交易預計今年第 2 季完成。

Take-Two Interactive 旗下知名遊戲包含《俠盜獵車手》系列 (Grand Theft Auto)、《文明帝國》系列 (Civilization) 和《碧血狂殺》(Red Dead Redemption) 等，Zynga 則有《FarmVille》與拼字遊戲《Words With Friends》。

Tilray(TLRY-US) 早盤上漲 17.47％，至 7.54 美元。

受惠於大麻相關產品的強勁需求，大麻生產商 Tilray 公布上季營收年增 20%，至 1.55 億美元，獲利也較去年同期成長。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 公布美國 11 月批發庫存月率終值，預期 1.2%，前值 1.2%

台北時間 23:00 公布美國 11 月批發庫存月率，前值 2.2%。

華爾街分析：

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，上周股市走勢完全取決於聯準會如何處理資產負債表，周二的聽證會將給鮑爾一個機會，向國會和大眾保證 Fed 今年將致力於降低通膨，預計這會加劇本周的市場震盪。

Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，還有很多鷹派立場尚未定價，這可能導致本周市場面臨更多拋售，尤其是成長股，相較於價值股，它們應該會感受到更大的利率壓力。