台積電去年營收衝破1.5兆元 與12月、Q4同締新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 1553.82 億元，在漲價效益發酵帶動下，月增 4.8%，年增 32.4%；去年第四季營收 4381.88 億元，季增 5.67%，年增 21.2%，符合財測預期；去年全年營收 1 兆 5874.15 億元，年增 18.5%。去年 12 月、第四季、全年營收同步寫下新高紀錄。

台積電財測預估，去年第四季營收達 154-157 億美元，以 1 美元兌換新台幣 28 元計算，新台幣營收估達 4312-4396 億元，季增 4-6%，毛利率也將較第三季成長，維持 50% 以上，全年美元營收估將年增 24%。

外資看好，今年隨著漲價效益發酵，還有 5G、高效運算及加密貨幣等需求驅動，加上產業供需持續吃緊，台積電全年平均產能利用率將維持高檔水準，營收、獲利將加速成長。

外資估，台積電今年營收將再成長 26.1%，在全面性啟動價格調漲帶動下，雙率也會進一步改善，估毛利率將由去年的 51.5% 提升至 53.1%，營益率則由 40.7% 成長至 42.9%。

台積電將於周四 (13 日) 召開法說，外資圈聚焦重點包括，台積電可望再調升資本支出至超過 400 億美元、客戶對 3 奈米製程的參與度及今年半導體產業景氣展望、台積電在全球擴產與布局進度等。