建碁再奪美國獨立充電樁訂單

宏碁 (2353-TW) 旗下建碁 (3046-TW) 充電樁事業捷報，今 (17) 日宣布，再獲美國獨立充電樁服務商 VOLTA Charging 訂單，將供應旗下無風扇寬溫高階機種 DEX5550-W ，作為充電樁控制主機，即日起開始出貨，可為第四季營運再添動能。

因應電動車趨勢，建碁近年專注發展充電樁應用，建碁表示，美國三大車商都計畫提高電動車普及率，分別以 2030 年達到總銷量的 40%-50% 為目標，而廣設充電樁也成為美國重要基礎建設項目，其中，VOLTA Charging 充電樁目前站點也已逐步導入美國各州。

建碁表示，經過實地測試，旗下 DEX5550-W 可在零下 20 度到 60 度溫度區間內長時間穩定運作，同時提供多 I/O 串口可連接 Kiosk、周邊設備，鋁擠設計的無風扇機體也可使系統有效散熱，並避免落塵汙染、異物吸入造成故障，除美國充電樁外，也已陸續應用在中東轉運機場、連鎖速食集團等。

建碁近年持續以數位看板、充電樁事業為營運主力，展望未來，建碁看好，混合生活常態將持續帶動工控、數位看板需求增溫，對今、明兩年營運正向，法人也看好，建碁今年將可望擺脫連九年虧損，轉虧為盈。

建碁第三季在本業轉佳、業外評價挹注，單季營益率、純益均由去年同期虧轉盈，每股純益 1.08 元，累計前三季同樣由去年轉虧為盈，稅後純益達 9759.6 萬元，每股賺 1.37 元。