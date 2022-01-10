2021美非投等債(原高收債)績效稱冠 今年依然有戲唱

展望今 (2022) 年，受惠景氣成長強勁，企業獲利前景佳、違約率降低，美非投等債 (原高收債) 後市表現依然看俏，尤其根據過往經驗，到正式升息之前，非投等債（原高收債）漲勢最猛，目前正是進場布局的好時機，如遇市場波動回檔，更是應該找好標的，立即出手。

升息環境來了 非投等債 (原高收債) 受惠

隨著景氣復甦及通膨居高不下，全球各國陸續展開減少市場注資及升息動作，今年將邁向升息階段，不少債市投資人難免會擔憂，一旦升息循環來了，是否會影響到債市績效？

其實不然，因為升息前提主要基於經濟邁向成長，景氣好轉，而非投等債 (原高收債) 與景氣連動性高，景氣好，企業獲利好，自然違約率處低檔，非投等債 (原高收債) 表現就好，因此，即使美國聯準會 (Fed) 啟動升息，對於非投等債 (原高收債) 市場也是利大於弊。而非投等債 (原高收債) 與公債價格通常為負相關，故升息環境之下，公債壓力增加，但非投等債 (原高收債) 卻可能因此相對受惠。

從歷史經驗也能獲得印證！根據彭博資訊顯示，過去 20 年來，由於美國經濟狀況良好，為預防經濟過熱，Fed 展開兩次升息循環，這期間，美國非投等債 (原高收益債) 表現相當亮眼，甚至領先美國標普 500 指數。而且，到正式升息之前，非投等債券 (原高收益債券) 漲勢最猛，故升息初期，更是布局非投等債券 (原高收益債券) 基金的良機。

不僅升息環境，即使是升息陰霾壟罩之下，非投等債 (原高收債) 依然獨占鰲頭。根據英國金融時報 12 月 25 日報導，受到通膨增溫及升息影響，巴克萊資本全球綜合債券指數去年報酬率為 - 4.8%，是 1999 年以來，表現最差的一年。然而，在多數債市呈現負報酬的情況之下，美非投等債 (原美高收債)2021 年一枝獨秀，仍然繳出 5.28% 的正報酬，稱霸債市。

美非投等債 (原高收債) 市今年依然搶搶滾

正所謂投資就要布局最強的市場，眾多非投等債 (原高收債) 中，以美國非投等債 (原高收債) 最受到注目，績效最好，也最值得布局，優勢有三。首先是，全球主要國家中，目前景氣復甦力道以美國最給力，相關數據表現亮麗，不管是製造業或服務業，ISM 採購經理人指數均持續呈現擴張趨勢。

再者，從標普 500 企業獲利表現，也能窺知美國經濟成長強勁，根據統計，去年第三季標普 500 企業盈餘公告，截至 11 月 19 日止，八成以上的公司財報獲利優於市場預期，顯示企業營運狀況良好。

第三，攸關非投等債 (原高收債) 最重要的違約率， 依野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資團隊預估，伴隨良好的企業獲利增長速度，2022 年美國非投等債 (原高收益債) 違約率可望維持在 1% 以下的歷史低點，顯示美國企業經營體質強健。

非投等債 (原高收債) 基金 歷經多空循環卡好

任何投資，都要能夠經得起市場多空考驗，非投等債 (原高收債) 也是如此。以野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為例，由已成立超過 30 年的 NCRAM 團隊操盤，歷經多次景氣循環週期，順利度過險峻的市場考驗，例如網路泡沫、911 恐怖攻擊、金融海嘯、歐債危機、新冠疫情等等。而且 NCRAM 團隊所管理的資產中，超過 98% 是非投等債 (原高收債) 資產，堪稱是專注非投等債 (原高收債) 的投資專家。

同時，該團隊還透過獨特的「千里馬策略」(Strong Horse)，精選具備未來成功商業模式的企業債，積極創造主動報酬。也因選債眼光精準，使得 NCRAM 團隊的非投等債 (原高收債) 績效，過去 20 年中，有 16 年完勝其參考指標，特別是在景氣落底反彈的年度，NCRAM 團隊績效領先參考指標更是顯著，顯示該團隊擅長於掌握景氣落底反彈的契機。

該團隊更能根據各產業趨勢，靈活調整投組配置，舉例來說，2019 新冠疫情爆發後，休閒產業債券價值遭到低估，但隨著疫苗研發出現顯著進展，美國非投等債 (原高收益債) 中的休閒產業債券 2020 年開始強勁反彈，而野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 早一步於 2020 年上半年就開始逢低加碼，順勢掌握此波反彈契機。

經驗豐富的操盤團隊及靈活配置，讓野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 繳出好績效。以 TD 美元月配級別為例，不管是短中長期績效，均位於同類型基金的前 1/2，相信此檔基金可望在超強團隊的支持下，在 2022 年持續在美非投等債 (原美高債) 的舞台維持亮眼的表現。

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