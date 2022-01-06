英國去年整體汽車銷售僅增1% 特斯拉Model 3排名第二

根據英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 的報告，在全球供應鏈瓶頸和晶片短缺的背景下，2021 年英國整體汽車銷售僅較 2020 年同期增長 1% 至 165 萬輛。其中，特斯拉 (TSLA-US)Model 3 銷量排名第二。

數據顯示，2021 年英國整體汽車銷售量為 165 萬輛，仍然約為 2019 年總銷量的近三分之一。SMMT 執行長 Mike Hawes 表示，缺乏晶片對於汽車業的衝擊預期將會在 2022 年持續，他認為汽車需求仍然強勁，主要的挑戰在於供應。

然而，SMMT 表示，電動車的銷售是該產業的一個亮點，因為英國人在 2021 年購買的電動車數量超越了過去 5 年的總和。

其中，特斯拉 Model 3 不但是 2021 年英國整體汽車銷量第二名，同時也是該國電池動力車 (BEV) 銷量排名中的第一。特斯拉是電動車領域中的佼佼者，Model 3 也成為第一輛進入總銷量前 10 名的電動車。

數據顯示，在 2021 年 12 月，特斯拉的電動車在英國的註冊量較去年同期增長 55.8% 至 9,290 輛，創下單月新高，在英國整體電動車註冊量的占比達到 36.18%，遠超第二名福斯汽車的 7.59%。

特斯拉上周日公布 2021 年第 4 季和全年交車量均創新高，其中第 4 季交車量年增 70% 至破紀錄的 30.86 萬輛，優於分析師預期的 26 萬 3,026 輛，而全年則累計交付 93 萬 6172 輛，年增 87.4%，並打破分析師預估的 89.7 萬輛。

特斯拉周一收高 13.53% 至每股 1199.78 美元，為 3 月迄今最大漲幅，也是上市逾 10 年來最佳開年表現，目前市值約 1.2 兆美元，