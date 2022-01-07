DSCC：受惠蘋果採用Mini-LED 相關產品出貨量預期大幅增長

根據調研機構 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 最新的報告，受惠於蘋果 (AAPL-US) 在自家產品上搭載 Mini LED，今年搭載 Mini LED 的平板電腦以及筆電，出貨量預期都將大幅增長。

蘋果最初在去年首次將 Mini-LED 配備在自家產品中，推出了全新的 iPad Pro 以及 14 吋和 16 吋 MacBook Pro。報告中指出，隨著蘋果開始應用 Mini-LED，此種面板的出貨量將顯著增長。

報告中預估，今年搭載 Mini-LED 的平板電腦出貨量將增長 80% 至 970 萬台。而搭載 Mini-LED 的筆記型電腦出貨量增幅甚至更高，預期年增 150% 至 500 萬台。

報告中預期搭載 Mini-LED 筆電將會出現更大幅度的增長，因為蘋果在去年第四季推出的 MacBook Pro 將在今年有完整的年度銷售報告。值得注意的是，DSCC 並不認為 Mini-LED 筆電的出貨量將因此超過 OLED 筆電。

報告中也指出，在智慧型手機和電腦之後，LCD 和 OLED 的下一場大戰將出現在 IT 產品應用中，包含顯示器、筆記型電腦和平板電腦。

另一方面，報告中預計今年會有更多平板電腦採用 Mini-LED。有傳言指出，蘋果新一代 iPad Pro 的 11 吋及 12.9 吋版本，都將會搭載 Mini LED。目前較小機型版本的 iPad Pro 仍使用 LCD 面板。也有傳言表示，2022 款的 MacBook Air 也可能將配備 Mini-LED 螢幕。

Mini LED 可有效降低功耗，且壽命更長，加上現今觀感體驗追求沉浸感，Mini-LED 亮度與對比度更高、畫面更細緻。南韓三星電子目前是全球 OLED 面板霸主，目前積極往 Mini-LED 領域靠攏。三星已訂定明年 Mini-LED 電視銷售計畫，預期推出三款消費導向的高階產品。