〈焦點股〉Mini LED引爆供應鏈商機 富采股價創掛牌新高

研調機構 DSCC 看好今年搭載 Mini LED 裝置出貨量將飛躍式成長，台廠供應鏈可望跟著吃香喝辣，富采 (3714-TW) 為蘋果 Mini LED 晶片主要供應商，將成市場滲透率提升的最大受惠者，今 (10) 日在買盤追捧下，富采股價急拉近 7%，一度攻抵 95.3 元，創掛牌 1 年以來新高，光鋐 (4956-TW)、鼎元 (2426-TW)、宏齊 (6168-TW) 等多檔同樣表現強勢。

為維持產業龍頭地位，富采旗下晶電透過提升良率、去瓶頸等方式，預計今年第一季前，Mini LED 產能將擴充 2 成，並預估今年需擴產 5 成才能滿足客戶需求；隆達積極鞏固非蘋客戶，需求同樣強勁，去年底前就將 Mini LED 背光產能擴一倍，今年第一季可望開始貢獻營收。

富采投控掛牌屆滿一周年之際，LED 族群啟動落後補漲行情，富采股價連日衝高，今天強勢翻紅、一舉衝破新高，最高來到 95.3 元，漲幅 6.96%，累計 6 個交易日以來，富采已飆漲 24%，漲勢相當凌厲。富采去年營收 364.2 億元。

LED 磊晶 / 晶粒廠光鋐受惠 IR 紅外光、感測、車用等相關產品業績暢旺，去年營收 17.59 億元，年增 35%，今天同步獲得買盤青睞，股價勁揚超過 6%，突破 27 元，站回所有均線之上。

此外，鼎元、宏齊、台亞、華興今天股價上漲 1-3%，億光、佰鴻等也都在盤上表現，整體 LED 相關族群表現強勁。

DSCC 預估，今年搭載 Mini LED 裝置出貨量將飛躍式成長，平板電腦與筆電分別大增 80% 與 150%，蘋果導入 Mini LED 面板是帶動相關產品出貨大增的主因；三星積極搶攻霸主地位，目標今年 Mini LED 電視銷售量較去年提升 2 倍、達到 300 萬台，而 SONY 也在日前的 CES 展中首度推出 Mini LED 電視，與三星互別苗頭。