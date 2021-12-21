搶新商機 騰輝推元宇宙、Mini LED及Micro LED材料應用

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 參展 TPCA 2021 展會，今 (21) 日展出包含多項新品，涵蓋自動駕駛與雷達超高頻、散熱管理新能源與電動車、半導體及軟硬結合板等，騰輝 - KY 表示，將搶攻元宇宙、Mini LED 及 Micro LED 材料商機。

在 Micro LED 背光照明應用材料部分，騰輝 - KY 指出，新產品可應用在諸如虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR)，是未來顯示設備的首選材料。IC 載板端，應用隨著 BGA、CSP 和 AIP 等新型 IC 的興起，騰輝 - KY 推出了一系列相關應用的類 BT 或 BT 載板材料。並且因應半導體測試的需求增加，針對性開發應用的老化與探針板客戶與終端，已經有具體的訂單貢獻營收。

此外，用於 Mini LED 背光照明的材料，騰輝 - KY 指出，這類黑色與白色的類 BT 載板材料，專門設計使用在 Mini LED 的背光板，可應用在諸如電競筆電，汽車儀表與超高解析度電視，是未來顯示設備的首選材料。

5G 相關部分，騰輝 - KY 也指出，隨著第五代通信系統的普及和複雜的應用，對高頻、低損耗材料的需求和要求正在加速增長，因應此趨勢，騰輝 - KY 推出損耗值材料，應用從 sub-6G 天線、功率放大器、微波雷達站、基站、網絡連接、儲存、數據交換與服務器等設備。

騰輝 - KY 前 11 月營收 70.62 億元，較去年同期大幅成長 61.24%，明顯超越歷年全年營收；前三季稅後純益為 7.08 億元，年增 1.36 倍，每股純益為 10.02 元。