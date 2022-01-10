南韓去年超越日本 成為美牛最大進口國

南韓在去年 (2021 年) 已正式取代日本，成為美國牛肉的最大進口國。

根據美國農業部和美國肉類出口協會 (U.S. Meat Export Federation，USMEF) 在 9 日公布的統計數據，美國 2021 年 1 到 11 月間，出口到南韓市場的美國牛肉年增 16% 至 25 萬 3175 公噸。

這個數量超越過去美國牛肉最大進口國的日本。去年 1 到 11 月間，日本從美國進口 23 萬 8811 公噸的美國牛肉，和南韓的進口量相比，約少 1.5 萬公噸。

過去在 2003 年的時候，由於美國發生狂牛症的緣故，南韓曾經全面禁止美牛進口；後來於 2008 年，在李明博擔任南韓總統期間又重啟美牛進口，之後每年的進口量也持續增長。

根據美國農業部的統計，2008 年出口到南韓的美牛數量達 5 萬 3736 公噸，於 2012 年達 11 萬 1992 公噸，2015 年達 11 萬 6933 公噸，也成為僅次於日本的最大美牛進口國。

後來於 2016 年到 2020 年之間，南韓的美牛進口量分別為 16 萬 5561 公噸、17 萬 517 公噸、22 萬 5474 公噸、24 萬 2272 公噸、23 萬 5796 公噸，接著也在 2021 年超越日本，成為全球最大的美牛進口國。