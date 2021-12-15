〈TCA會員大會〉彭双浪：明年面板產業樂觀 電視面板價Q1可望落底

友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (15) 日以台北市電腦公會理事長出席活動表示，近期電視面板價格已明顯趨緩、加速趕底，看好庫存消化到健康水準後，需求可望回溫，也認為電視面板價格將在明年首季落底，產業上下游、客戶對明年展望也相對樂觀。

彭双浪表示，近期電視面板已有加速趕底、趨緩現象，加上年底購物節銷售旺季狀況不錯，看好隨著庫存回到健康水準後，需求可望再次增溫，整體產業正逐步回到健康狀態，明年也相對平穩。

面板價格方面，彭双浪認為，電視面板價格可望在明年首季落底，與同業看法相同，並強調這只是單指「電視」，商用比重較高的顯示器、筆電等 IT 面板則沒有跌價問題。

彭双浪進一步說明，今年以來面板需求強勁，下半年起又以商用需求強過消費性產品，友達也配合客戶動態調整，將部分消費性產能轉生產商用產品，因此產能利用率一直維持近滿載狀態，缺料也透過合約、預付貨款等降低影響。

營運方面，友達 11 月隨面板價格跌勢趨緩，加上整體出貨回溫，單月營收連七個月站穩 300 億元大關，達 308.85 億元，月增 1.6%、年增 19%，創下近七年同期新高，累計今年前 11 個月營收達 3389.2 億元、年增 40%。