〈友達展望〉彭双浪：元宇宙蓬勃發展 未來4年在台投資將超過910億元

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (25) 日表示，目前元宇宙蓬勃發展，未來大家可望在其中找到更多機會與商機；對於日前宣布未來 4 年在台投資 910 億元，他也說，這只是基本金額，將持續加碼。

談及元宇宙，彭双浪表示，元宇宙不是新名詞，已存在很多年，但透過工具或運算速度加快，使傳輸效率提升，因此越來越能實現虛實整合技術。

彭双浪說，很多業界朋友加入發展元宇宙，但要實際運用在哪些場域，讓虛實達到更好效果，必須大家齊力發展改善。

至於電動車，彭双浪則說，是快速發展的區塊，許多國家都已訂定未來不再銷售或製造燃油車，及減碳規範，看好在 COP26 帶動下，將大力加速電動車發展，而電動車對顯示器需求數量增加，規格尺寸也變大很多，隨著電動車滲透率提升，顯示器在智慧座艙的需求將非常大。

友達 10 月宣布擴大在台投資，承諾未來 4 年將在台灣投資 910 億元，彭双浪表示，最近又增加回台投資金額，已向政府申請 100 多億元，未來幾年也會陸續加碼，他表示，先前宣布的 910 億元只是基本數字，在大環境改善下，投資金額將持續成長。

對於人才，彭双浪表示，公司內部除科普推廣，也設立友達大學、共五個學院，盼培養更多跨域領導人才，明年預計招募至少一千人，並將配合雙軸轉型，增加專注場域的人才。

對於 11 月電視面板價格跌勢明顯趨緩，彭双浪指出，電視面板價格繼先前連續上漲 17、18 個月後，今年 7、8 月開始出現較大跌勢，有加速趕底味道，而 11 月跌幅收斂原因包括先前價格已加速趕底，加上雙十一電視銷量較去年同期大增超過 1 成助攻。