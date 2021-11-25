〈友達展望〉彭双浪：品牌廠回補庫存電視需求回溫 面板價格收斂很多

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (25) 日表示，11 月電視面板價格跌幅確實收斂很多，在先前價格加速趕底，及年底旺季需求帶動下，品牌廠開始回補庫存，也反映電視需求已落底回溫，對電視面板市場相對樂觀看待。

對於 11 月電視面板價格跌勢明顯趨緩，彭双浪指出，電視面板價格繼先前連續上漲 17、18 個月後，今年 7、8 月開始出現較大跌勢，有加速趕底味道，11 月跌幅收斂原因包括先前價格已加速趕底，加上雙十一電視銷量較去年同期大增超過 1 成助攻。

彭双浪表示，今年雙十一電視價格並未反映太多面板跌價，但終端需求強勁，無論價量都上升，且近來進入歐美銷售旺季，品牌廠已開始回補庫存，若塞港問題結束，或品牌廠庫存去化速度快，需求可望快速回升。

彭双浪也說，面板稼動率一直都維持高檔，即使電視面板價格變動，但客戶有長期承諾，沒太大影響，且第四季與第一季本來就是傳統淡季，會進行歲修與新品開發，用掉一些產能。

展望明年，彭双浪指出，電視需求近來已落底回溫，預期明年出貨量將持平，但朝大尺寸發展，如今年雙十一期間，65 吋、75 吋電視銷售增加非常多，顯示大眾對大尺寸接受度提高，加上價格親民，帶動需求轉強。

彭双浪表示，今年商用面板需求強勁，預期明年也將非常暢旺，友達推出許多商用、工業用加值產品，明年將有大幅成長；反觀筆電或顯示器等消費性產品，受疫情變數、通膨問題兩因素影響，市場看法較分歧。

彭双浪認為，今年起對面板廠來說，經營績效也不太一樣，若著重消費性產品的廠商，受市況波動影響較大，友達本身在標準品、消費性產品比重低，追求少量多樣客製化的加值產品，第三季電視營收占比僅 21%，也會隨著市場需求做動態調整。

至於半導體缺料，彭双浪則說，雖然隨著季節性調整有稍微緩和，但仍無法完全解決，由於受 5G、電動車等需求推升，對成熟製程需求還是非常強勁，預期到真正解決缺料問題，還要蠻長一段時間。