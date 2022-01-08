騰輝-KY去年營收76.67億元創新高 高散熱基板仍將成長

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (8) 日公布 2021 年 12 月營收 6.05 億元，創歷年同期新高，月減 4.26%，年增 34.2%，主要因客戶年底盤點降低庫存，2021 年全年營收 76.67 億元，創新高，年增 58.71%，今年高散熱材料仍為成長動能之一。

騰輝 - KY 2021 年第四季營收 18.98 億元，季減 7.27%，年增 57.53%。

騰輝 - KY 主管指出，去年底受晶片短缺、海外據點聖誕節長假工作日劇減、客戶年底盤點降低庫存等因素，影響整體營收成長，公司不斷專注鋁基板發展，積極布局耕耘車用市場，提高原有汽車 LED 車燈照明滲透率，拓展非照明的新能源領域應用，軍工航天材料終端認證上持續深耕，並積極在半導體測試開發應用的及終端開發，目前已有具體的訂單貢獻。

展望後市，騰輝 - KY 主管指出，車用晶片缺口緩解，散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商認證，散熱材料業績將進一步推升。

騰輝 - KY 2021 年前三季稅後純益為 7.08 億元，年增 1.36 倍，每股純益為 10.02 元。