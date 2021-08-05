騰輝7月營收6.87億元 歷史第三高

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公告 7 月營收達 6.87 億元，爲史上第三高，月減 8.29%，年增 76.83%，前 7 月營收 44.09 億元，較去年同期成長 53.69%。

騰輝 - KY 主管指出，由於軍工、航天等需求強勁，因此軍工相關產品營收創單月新高，不過由於全球關鍵晶片因為火災及德州酷寒造成停產、汽車供應鏈出現晶片短缺及長短料問題，還有疫情起伏不定，廠商拉貨力道趨緩，整體訂單受到些微影響。

騰輝 - KY 主管指出，多國政府陸續宣布禁限燃油車及推動電動車的政策，且持續升溫，電動車邁向主流快速成長，節能減碳依然是各國不變趨勢，LED 照明應用不僅在一般消費品，在汽車及市政高端照明的高功率、高亮度應用上逐漸深化普及 ，相應的散熱材料前景看好。

此外高速高性能筆記型電腦使用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單穩定，看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能

騰輝 - KY 在燃油車供應鏈也站穩腳步，在汽車 LED 車燈照明散熱材料應用上占有重要比重，今年受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單增加，加上各國開始力推電動車，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，騰輝 - KY 在電動車未來成長的驅動下，可望將散熱材料業績進一步推升。