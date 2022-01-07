Fed放鷹、哈薩克動亂 比特幣價格在3個月低點附近徘徊

由於聯準會（Fed）收緊政策的立場比預期更加激進，以及全球第二大比特幣挖礦中心哈薩克內部緊張情勢升溫，比特幣周五（7 日）一度跌破 4.1 萬美元大關，創下去年 9 月底以來新低，價格在低點附近徘徊。

Fed 日前公布的 12 月會議紀要顯示，央行收緊政策的立場比預期更加激進，影響全球股市拋售並波及加密貨幣，削弱投資人對風險資產的偏好。

看好比特幣的人經常將其比做一種與傳統金融市場無關的資產，但專家們發現，比特幣與股票價格走勢越來越相似。

新加坡加密貨幣平台 Stack Funds 營運長 Matthew Dibb 表示，目前所有市場的避險情緒都很普遍，因為出於對通膨和升息的擔憂，並指出比特幣的流動性在買賣雙方都相當薄弱，短期內有回撤到 3 萬 5,000 美元左右的風險。

除聯準會鷹聲嘹亮讓比特幣價格承壓外，全球第二大挖礦大國哈薩克因暴動使當局下令封鎖網路，據估計，哈薩克關閉網路導致多達 15% 的地區網路斷線，嚴重影響挖礦，對比特幣又是一大利空消息。

據劍橋替代金融中心數據，在去年中國打擊當地主要礦場後，哈薩克去年成為全球第二大比特幣挖礦大國，僅次於美國。去年 8 月，哈薩克占全球比特幣算力 18%，在中國打擊比特幣挖礦前，該國算力僅 8%。

英國加密貨幣經紀商 GlobalBlock 的分析師 Marcus Sotiriou 表示，比特幣的算力與比特幣的價格沒有直接關連，但表明網路的安全性，因此比特幣的短期下跌可能會嚇到投資人。

截稿前，根據 Coin Gecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 3.4%，報 41,612.10 美元，其他加密貨幣也跌成一片，以太幣下跌 6.4%、幣安幣下跌 5%、狗狗幣下跌 2.7%、柴犬幣下跌 2.2%。