鉅橡12月營收1.28億元改寫歷史同期新高 年增8%

PCB 製程鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (7) 日公布 2021 年 12 月營收，以 1.28 億元改寫歷年同期新高，月增 5.2%，年增 8.1%，鉅橡看好， PCB 業者積極擴產，IC 載板、ABF 載板等耗材需求將持續上揚。

鉅橡 2021 年第四季營收為 3.47 億元，季減 2.53%，年增 8.71%，2021 年營收也以 13.87 億元改寫歷史次高，逼近 2018 年的 14.07 億元史上新高紀錄，年增 12.53%。

鉅橡 2021 年 12 月改寫歷史同期新高，主要是消費性電子需求正向，受益高階應用需求擴增，載板供不應求下，帶動公司高階製程的 PCB 墊板出貨成長，特別是台商回流擴大設廠，增加 PCB 耗材需求，加上公司跨足建材市場，美耐板產品營收穩健成長，推升 12 月營收創歷年同期新高。

2021 年因應 5G 和半導體發展需求商機，加上全球疫情帶動居家辦公、線上學習，受惠 5G 手機、平板、NB、PC 與穿戴式裝置高階產品的需求成長下，PCB 產業升級、需求升溫，進而陸續開出擴廠，鉅橡挾 PCB 耗材高市占率優勢，並將產品線多元布局，推升鉅橡 2021 全年營收走強。

鉅橡 2021 年前三季稅後純益為 6439 萬元，年增 33.93%，每股純益 0.8 元。