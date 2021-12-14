工程會跨部會穩定營建物價 鋼筋回跌、混凝土漲幅在合理範圍

近來物價漲勢明顯，行政院工程會今 (14) 日表示，已與相關部會針對營建物價採取穩定措施，以因應對各項工程推動可能帶來的衝擊，其中，鋼筋已自 7 月高峰回跌 3%-5%，上月混凝土價格則較去年同期上漲約 4%，尚在合理範圍內。

工程會指出，去年底接獲反映鋼價上漲訊息時，隨即邀集鋼鐵公會、營造公會、經濟部、法務部等相關機關會商，釐清上漲主因為國際煉鋼原料價格上揚，並請相關主管機關清查通路是否有惜售情形，確保鋼料供需及價格之穩定。

工程會表示，鋼價於今年 7 月達到高峰後，最近 3 月的 H 型鋼及鋼板價格已見持平，鋼筋部分則有 3% 至 5% 的回跌情形。

混凝土重要原料砂石、飛灰、水泥，工程會也採取穩定措施，包括要求河川疏濬的砂石採固定價格供應，並加強東砂北運的量能，確保供需及價格的穩定。

至於飛灰部分，工程會指出，為避免以往競價標售方式導致混凝土價格上漲，已協調台電去年開始採取固定價格標售，台電已於今年由大林電廠採飛灰固定價格標售，並自明年全面將所屬 4 座燃煤電廠飛灰採固定價格標售，以穩定混凝土價格。

工程會進一步說明，今年 10 月發現水泥價格上漲，旋即於 10 月底洽請經濟部釐清上漲原因，主要是水泥製程所需的煤炭及其海運價格上揚，導致水泥價格上漲約 9%，從而影響混凝土漲價約 2%，因此，行政院 12 月 1 日起祭出減徵水泥貨物稅一半，以穩定混凝土價格。

經比較，今年 11 月與去年同期的混凝土價格約漲 4%，價格變動尚在合理範圍。工程會強調，將持續密切追蹤營建物價，掌握變動原因並提出穩定對策，以確保營建物料價格及供需平穩。