〈CES大展〉電子紙應用再擴大 元太攜BMW首度切入汽車領域

電子紙應用領域持續擴大，元太 (8069-TW) 今 (6) 日宣布，與德國豪華車品牌 BMW 合作，雙方共同在美國消費性電子展 (CES) 上，展示採用電子紙技術的 iX Flow 概念車款，首度將電子紙包覆車體外觀，並結合 BMW 智慧設計演算法，讓車體外觀顏色以動態流動方式，由黑色轉變至白色。

元太表示，iX Flow 採用 E Ink Prism 可變色電子紙，此電子紙薄膜技術專攻建築、設計領域開發，可透過程式編碼進行設計客製化圖紋、素材，這次與 BMW 合作，是由雙方研發團隊密切合作，從雷射切割到打造可精準貼合車體曲線的可變色電子紙，將科技與工藝結合。

元太董事長李政昊指出，iX Flow 概念車款展示未來顯示表面將可隨心轉換，呈現個人化風格、客製化資訊等特性，加上電子紙具超低耗電、耐用、軟性可撓特性，可望將原本靜態的表面轉換成永續節能的動態表面，也符合純電動車款發展願景。

隨著車體外觀顏色可變，元太指出，從物理性質觀察，當外觀車色為白色時，可在炎熱氣候反射陽光，外觀車色為黑色時，則可在寒冷氣候吸收陽光，進而減少車輛消耗車內升降溫所需的電力。

元太表示，與 BMW 合作是首次將電子紙應用導入汽車領域中，這次所採用的 E Ink Prism 可變色電子紙則多已運用在公共裝置藝術上，經典案例則為與 Ueberall 共同在聖地牙哥國際機場打造的大型紀念性公共藝術作品 DAZZLE，採用 2100 片可變色電子紙牆磚貼覆在建築外牆上，進而塑造動態影像變化。