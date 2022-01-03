元太ESL布局報捷 聯手振曜導入棉花田全台69家門市

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (3) 日攜手振曜 (6143-TW) 宣布，將電子貨架標籤 (ESL) 導入食品零售商棉花田生機園地全台 69 間門市，每間門市預計安裝 5.2 萬個 2.66 吋電子貨架標籤，同時採用 10 組以 E Ink Gallery Palette 打造的 5.65 吋電子貨架標籤，運用 7 種色彩強化零售行銷，也估可降低每年 3.8 噸碳排。

元太表示，電子貨架標籤可優化零售門市營運效率，透過電子貨架標籤解決方案搭載無線控制系統，將可遠端更新電子貨架標籤顯示內容，同時即時更新門市每項商品價格與促銷資訊，並取代一次性使用紙張價格標籤，協助零售業者實踐淨零碳排。

元太進一步指出，以目前全球已裝設的電子紙貨架標籤計算，電子紙貨架標籤在每日更新一次價格下，每年可為全球減少超過 3 萬噸的約當二氧化碳 (CO2) 排放量。

元太表示，COVID-19 疫情加速全球零售業者的數位轉型，也讓全球企業公民反思環境與生態的永續發展，看好低碳與低耗電的電子紙，將協助零售業者加入減碳行動，共同邁向低碳永續願景。

因應全球永續發展趨勢，元太去年底也宣布攜手電子紙生態圈夥伴，擴大電子紙產品與應用，並在零售、物流等領域落實減碳行動，邁向 2030 年 100% 使用再生能源 (RE 100)，同時以 2040 年達到淨零碳排目標。