星寶今年聚焦兩大業務 太陽能電廠目標建置5MGW

星寶 (6130-TW) 受惠本業西藥代理業務虧損縮小，加上轉頭資公司獲利提升，去年營運順利轉盈，今年將聚焦兩大業務，其中太陽能電廠目標建置 5MGW，預估未來每年可穩定貢獻逾 3000 萬元營收；西藥業務則力拚擺脫疫情陰霾。

星寶目前營運項目包括學名藥買賣、COVID-19 快篩試劑、GPIM 群體生理監護系統 + L-GET 全功能生理監護手環、太陽能發電以及不動產買賣與租賃。

太陽能發電方面，總經理黃坤鍵表示，除了既有兩座太陽能電廠外，今年將以屋頂式太陽能板案場為主，期望今年至少建置 5MGW，以現今市況估算，每 1MGW 約可貢獻 600 多萬元營收，若目標順利達陣，有望穩定貢獻千萬元營收。

另外，因應未來市場對儲能系統需求，正在評估 2-3 個場地來建設儲能系統，初步以工業用電為主，除了會自行建設外，也將按照台電的線路、容量費來計算營運貢獻。

星寶共有 46 張學名藥證，黃坤鍵坦言，由於在手藥證多屬於處方簽用藥，病患需要回到醫院取藥，而在疫情壟罩下，近兩年營收表現不理想。

黃坤鍵表示，若後續疫情控制得宜，希望西藥業務能回到正軌，此外，也將持續與醫院醫師討論競爭性藥品，並提升代理原廠藥的品項，以及擴大佈局行銷管道、增加代理商及經銷商。