〈國鼎新冠新藥〉今年有望認列200萬美元里程碑金 同步規劃三期試驗設計方向

國鼎 (4132-TE) 新冠新藥 Antroquinonol 二期臨床試驗結果順利達標，依照與韓國 BNC Korea 公司簽訂授權合約，今年有望認列里程碑金 200 萬美元，此外，內部也正在規劃三期臨床設計方向，可能會在歐洲等地區增設超過 50 個臨床中心。

國鼎去年初與韓國 BNC Korea 公司簽訂韓國、俄羅斯、土耳其和烏克蘭合作開發及銷售權合約，除已認列 400 萬美元簽約金外，完成所有二期試驗後則可認列 1000 萬美元，其中，此次二期試驗解盲可取得 200 萬美元。

至於未來三期試驗，董事長劉勝勇表示，三期試驗將延續二期試驗結果，初步規劃除了在既有的美國、秘魯及阿根廷持續進行收案外，不排除增加歐洲等地區，並將擴大至逾 50 個臨床中心；而台灣疫情控制得宜，不希望在台設置收案中心。

劉勝勇指出，由於 Antroquinonol 是針對已住院的肺炎患者，加上三期試驗費用是二期的 15-20 倍，依照目前疫情病患數來看，預估不會收超過千名患者，可能只會收 500-600 人。

總經理蘇經天補充，由於去年啟動試驗計畫時，尚未出現變異病毒株，不過目前已委託實驗室針對病毒株進行藥物測試，此外，未來三期試驗收案也不排除增加已施打過疫苗、突破性感染等相關患者。