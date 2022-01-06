〈國鼎新冠新藥〉新冠新藥二期數據達標 開盤8分鐘觸熔斷暫停交易

國鼎 (4132-TW) 新冠新藥 Antroquinonol 二期臨床試驗結果順利達標，最快 4 月向美國 FDA 申請緊急使用授權 (EUA)，今 (6) 日股價隨即跳空開高大漲超過 65% ，最高至 237 元，開盤僅 8 分鐘就觸動熔斷機制，暫停交易；國鼎合作廠商利得 (8490-TW) 也同歡，漲幅逾 40%。

國鼎新冠新藥開發報捷，激勵相關新藥概念股相對抗跌，包括同樣開發新冠口服藥的生華科 (6492-TW) 一度上漲 3%、心悅也有逾 2% 漲幅；防疫概念股也沾光，毛寶拉出逾半根漲停，德淵、聯亞藥、亞諾法、敏成等都表現不俗。

國鼎開發中新藥 Antroquinonol 在美國、秘魯及阿根廷進行二期臨床試驗，共 124 位病患，涵蓋輕度、中度、重度住院患者，據臨床試驗結果顯示，主要評估指標方面，用藥組的患者在第 14 天康復率是 97.9%；第 28 天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是 100%。

此外，國鼎可依據與韓國 BNC Korea 公司簽訂韓國、俄羅斯、土耳其和烏克蘭合作開發及銷售權合約，完成所有二期試驗後則可認列 1000 萬美元，其中，此次二期試驗解盲可取得 200 萬美元。

董事長劉勝勇強調，目前住院的新冠肺炎患者，治療方式只有注射藥物、沒有口服藥，不過注射藥物多有嚴重副作用，而國鼎 Antroquinonol 不僅有口服藥的方便性，且就臨床結果來看，隊輕、中、重症患者皆有效。