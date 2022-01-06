〈能源盤後〉美原油庫存下降 汽油庫存增加逾1000萬桶 WTI收登6週高點

原油期貨價格週三 (5 日) 大漲，WTI 原油創下 11 月下旬以來最高收盤價，因 EIA 數據顯示，美國原油庫存連續第六週下降，同時汽油庫存增加超過 1000 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 在美原油交付樞紐庫欣表示：「雖然原油的消耗比預期的要少一些，但是汽油庫存增加程度非常亮眼。」

「出於稅款計算原因，每年此時通常會看到原油消耗量提升，以及石油產品市場增加。」因為該稅款根據原油庫存的數量和價格評估，所以石油公司希望在年底臨近時從賬簿中剝離這些應稅資產。

美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，上週 (12/31 止) 美國原油庫存減少 210 萬桶，為連續第六週下降，但低於分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預測平均減少 440 萬桶。API 週二晚間公布上週美國原油庫存減少 640 萬桶。

另外，EIA 也公布上週汽油庫存增加 1010 萬桶，蒸餾油庫存增加 440 萬桶，遠高於 S&P Global Platts 調查的分析師預期，後者預期汽油和蒸餾油平均增加 190 萬桶。

DTN 高階市場分析師 Troy Vincent 表示，原油大致擺脫上週石油產品供應增加大於預期的影響，係因市場共識趨向「最新一波疫情和相應的需求下降將是短暫現象」，反而對 OPEC 實現其產量目標的能力益發擔憂。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 86 美分或 1.1%，收每桶 77.85 美元，雖然脫離盤中高點 78.58 美元，但仍創 11 月 24 日以來最高收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 80 美分或 1%，收每桶 80.80 美元，創最近月期貨價格自 11 月 25 日以來最高收盤價。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「上週美國墨西哥灣沿岸進口疲軟，其持續原因來自從價稅的考量心態，一直延續到 2021 年最後一週，這讓美國墨西哥沿岸庫存減少了 340 萬桶。」

「然而，市場也看到汽油庫存大量增加，因為節前需求增加後，隱含需求下降。」他說。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收近每加侖 2.292 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.446 美元。

根據 EIA 報告，Nymex 交割中心庫欣的庫存上週增加 260 萬桶，但整體國內石油產量仍持平在每日 1180 萬桶。

根據 EIA 數據，美國戰略石油儲備 (SPR) 中的原油供應上週下降 130 萬桶，到 5.937 億桶。

週二交易，在 OPEC + 堅持 2 月增產 40 萬桶 / 日的計畫不變下，原油價格上漲。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「OPEC + 的行動安撫了市場，因為這表明他們對未來幾個月的需求前景充滿信心。」

他認為，雖然石油已自 11 月下旬 Omicron 病毒引發的拋售潮中反彈回來，但市場可能還沒走出困境。中國封鎖第二座城市──河南禹州，該城市擁有 110 萬人口，且自 12 月 23 日以來，擁有 1300 萬人口的西安一直處於封鎖狀態。

「顯然，中國持續清零政策，如果看到中國進行更廣泛的封城，石油需求將令人擔憂。」Patterson 說。

Zahir 也指出，以季節角度來看，目前處於需求淡季，加上實施新一波防疫限制，未來幾日或幾週內的原油可能出現疲軟。

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