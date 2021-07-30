女股神力捧Roku 旗下Ark卻不動聲色減持

被封為華爾街「女股神」的伍德（Cathie Wood）兩周前曾極力吹捧影音串流公司 Roku(ROKU-US)，但資料顯示，旗下方舟投資（ARK Invest）過去一個月都在減持該公司股票。

據彭博統計，方舟投資周三（28 日）又出售 4.72 萬股 Roku 持股，使該公司自 6 月 30 日以來減持的總股數達到約 52 萬股，以當時收盤價計算，出脫的持股價值達 2.43 億美元。

Roku 的股價從今年 5 月低點以來反彈 69%，因此方舟投資可能獲利了結，為其他目標籌措資金。彭博彙編數據顯示，Roku 仍然是該公司最大的持股之一，占 ARK Innovation ETF（代號 ARKK）的 6.5%，價值超過 14 億美元。

不過由於女股神曾表態支持 Roku，可能讓部分市場參與者對方舟投資減持感到驚訝。日前女股神受訪時表示，出售宅經濟的黑馬股是一大錯誤。方舟投資發言人對此並未置評。

彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示女股神的做法是每天出脫贏家，每天買入一點有潛力的股票。Roku 是 ARKK 今年投資報酬率最高的股票，因此女股神一直堅持其策略，鎖定表現良好股票，買進喜歡但走勢不佳的股票符合她的策略。

伍德在 2020 年因出色表現以及對科技股精準的投資眼光，成為明星基金操盤手，女股神封號也因此而生，在社群媒體上擁有逾百萬名粉絲。

然而女股神也有失手的時候，例如在維珍銀河 (SPCE-US) 股價翻漲兩倍多之前就出售持股。但在其他方面，女股神眼光依舊獨到，例如在今年最強的拋售潮出現之前，她早早出售旗下基金大部分的中概股。

倍受女股神青睞的 Roku 將於下周公布第二季財報，該公司在今年 5 月公布的第二季財測高過分析師平均預測，推高股價走勢。當時 Roku 表示擁有 5,360 萬活躍用戶。

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