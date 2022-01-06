Omicron來勢洶洶，下一步該如何投資?

近期由於新冠肺炎新型變種病毒 Omicorn 在全球迅速蔓延，美國單日確診人數也直逼疫情高峰，市場憂心全球再次封城衝擊經濟，疫情的不穩定也造成全球投資市場隨著確診人數及相關消息大幅波動。觀察新冠肺炎發生後的近兩年以來，許多投資人趁勢入場藉機獲利，疫情過後的全球市場雖可望復甦，但也有風險存在，且面對瞬息萬變的金融市場，隨著時間投資看法改變，投資人該何去何從? 更重要的是，投資應是長期穩定獲利，要如何才不會淪為短線投機?

「最適合的投資才是好的投資」，除了避免選擇投資槓桿太大的投資商品以免承擔過度的風險，也可投資多種理財商品與多元市場，採取均衡配置方式來分散投資風險，降低資產波動度。良好的投資更該選擇有邏輯的操作模式並評估自我的風險偏好及承受能力，選擇合適的理財商品，做出正確的投資決策，此時建議投資人可以參考「新光智能理財」，由新光銀行專業分析團隊選出推薦的市場及產業，再透過電腦進行大數據分析挑選投資標的，提供最適合的投資建議，投資人若想選擇同一市場的其他標的，亦能自行手動進行調整。

在投資的過程中「歲月靜好，處變不驚」才能恆久遠，「新光智能理財」自動監控市場，一旦市場發生重大變化或趨勢改變，將配合市場波動調整投資組合建議，此時系統會發送「再平衡通知」，協助投資人調整投資組合，投資人僅需回到「新光智能理財」平台，一指即可輕鬆完成投資組合調整。「新光智能理財」每個月也會提供專屬的投資報告書、偶發重大單一事件評論及短評快訊，讓投資人能即時掌握市場動態趨勢與投資績效，達到長期穩健累積資產的目標，即使疫情再難以捉摸，「日日是好日，時時是好時」都是適合的投資時機。

「新光智能理財」，為電腦嚴選投資標的並配合市場波動調整投資組合建議，量身為投資人打造的專屬投資組合，且「新光智能理財」即日起於平台申購投資組合，享 2022/06/30 前 0 帳管費優惠，優惠期間屆滿後依平台首頁公告之費率計收。投資前，若您還沒擁有新光銀行帳戶，可直接先於線上開立 OU 數位存款帳戶：https://www.omniu.com.tw/，15 分鐘內即可完成申請，讓您在 Omicorn 來勢洶洶的情況下不必出門，即可使投資變得數位又簡單，立刻來試試「新光智能理財」：https://skbrobo.skbank.com.tw/robot/，申辦流程可詳閱：https://reurl.cc/pxGM9Z 。

臺灣新光商業銀行經金融監督管理委員會 106 年 5 月 10 日金管證投字第 1060014918 號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。公司登記地址：臺北市信義區松仁路 36 號 1、3、4、5、19、20、21 樓、32 號 3、4、5、19、20、21 樓及 32 號 3 樓之 1、32 號 4 樓之 1、32 號 5 樓之 1、36 號 14 樓之 1。客戶服務專線：(02)2171-1055