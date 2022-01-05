〈焦點股〉封測股接棒演出 日月光投控領漲逾4%站上所有均線

根據統計，去年 12 月國際晶片交貨期再度拉長，顯現半導體供應鏈缺料危機仍未緩解，不過，台積電今 (5) 日股價開高走低，封測族群接棒演出，由日月光投控 (3711-TW) 領漲逾 4%，矽格 (6257-TW)、力成 (6239-TW)、京元電 (2449-TW) 等多檔盤中漲勢也不俗。

晶片供給壓力延續到 2022 年，根據 Susquehanna 金融集團研究顯示，去年 12 月晶片交貨期比前一個月增加 6 天，達到 25.8 週，為該公司 2017 年開始追蹤此數據來最久紀錄，顯示半導體供應鏈警報持續響不停。

雖然第一季 EMS 事業進入傳統淡季，但日月光投控受惠訂單遞延效應發酵，加上封測事業續旺，營運可望淡季不淡，法人看好毛利率也將維持高檔。封測族群今天啟動落後補漲，日月光投控吸引買盤進駐，盤中勁揚超過 4%，一度來到 112 元，一舉站上年線、半年線，並創下 3 個多月新高。

IC 封測廠矽格去年 12 月營收 15.19 億元，月增 14.5%，年增 25.5%，第四季營收 42.91 億元，季減 8.4%，年增 22%，累計去年營收 166.81 億元，年增 34.2%；受惠測試需求強勁，矽格去年營收再度創高，整體訂單也已看至今年中，對半導體後市深具信心，預期全年營收年增 2 成起跳，再戰新高。

矽格今天股價一度站上 60 元，達 60.6 元，漲幅將近 4%，逼近半年線關卡；力成也上漲近 2%，挑戰站回百元；京元電最高來到 45.15 元，約上漲 1.5%；其他包括昇益、超豐、欣銓等二線封測廠也在盤上表現。