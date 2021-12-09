日月光投控11月營收605.23億元 飆上歷史新高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (9) 日公布 11 月營收 605.23 億元，月增 14.74%，年增 19.46%，累計前 11 月營收 5103.32 億元，年增 19.61%；受惠封測事業維持高檔、EMS 事業增溫，日月光投控 11 月營收一舉創下歷史新高，前 11 月也衝破 5000 億元大關，同寫新猷。

日月光投控 11 月封測事業達 304.75 億元，持平上月，年增 25.5%；法人預估，日月光投控第四季營收將季增 10-13%，寫下單季新高，全年估達 5600 億元。

日月光投控今日也公告庫藏股買回情形，至今已買回 52067 張，執行率高達 95%，占公司已發行股份總數達 1.18%，平均每股買回價格約 104.4 元。

展望後市，法人認為，儘管 EMS 業進入淡季影響，不過隨著訂單遞延效應發酵，加上封測事業續旺，明年第一季營運可望淡季不淡，毛利率也可維持高檔。

另外，日月光投控也在日前出售兩子公司股份及股權予北京智路資產管理，總交易金額 14.6 億美元，處分利益約 6.3 億美元，折合新台幣約 174.41 億元，依日月光投控現有股本推算，貢獻每股純益約 3.96 元，最快將在第四季認列。