〈台股盤前〉台積電率先大盤指數續攻高後 留意個股12月營收

由於台積電 (2330-TW) 連兩日的帶量大漲， 帶領台北股市大盤指數攻上 18500 點， 市場專家認為，台積電股價今天可能出現震盪，相對台股也可能出現高檔震盪的格局，而目前陸續公布的個股 12 月營收，將成為自權值股資金流出後的重要布局族群，包括 PCB、網通及半導體設備族群都是重點。

台北股市集中市場 4 日收在 18526.35 點，大漲 255.84 點或 1.4%，盤中包括台積電、大立光 (3008-TW) 及國巨 (2327-TW) 表現佳，而大立光也將在今天盤後公布 2021 年 12 月的營收數字。

就美股今晨的收盤數據來看，道瓊指數上漲 214.59 點，或 0.59%，收 36,799.65 點。那斯達克指數下跌 210.08 點，或 1.33%，收 15,622.72 點。標普 500 指數下跌 3.02 點，或 0.06%，收 4,793.54 點。費城半導體指數下跌 18.2 點，或 0.45%，收 4,009.0 點。

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.27%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.69%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.71%。

費半成分股漲跌不一。AMD (AMD-US) 下跌 3.87%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.76%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.13%；美光 (MU-US) 漲 0.62%；高通 (QCOM-US) 漲 0.55%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.98%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 3.57%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.13%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.17%。

證券分析師黃漢成指出，在台積電的擴廠效應帶動之下，建廠、設備股可能高度受惠，同時，在泰鼎 - KY(4927-TW) 公布 2021 年 12 月營收達 15.82 億元，創新高，月增 24.04%，年增 69.87%，全年營收 148.01 億元也創高，年增 25.08% 的同時，是否在今天帶動 PCB 類股走高，也值得留意。

證券分析師張陳浩指出，目前的台股指數表現亮麗，如果疫情一切控制得宜，今年春節後到 3 月 31 日間，台股仍有另一波行情顯現。