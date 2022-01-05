〈美股熱門股〉看好電動車前景 Lucid今年計劃進軍歐洲市場

全球各國陸續承諾結束對傳統汽油車依賴後，電動車需求逐漸升溫，新創電動車公司 Lucid 周二（4 日）表示，將於今年進軍歐洲市場。

Lucid 在推特發文寫道：「今年開始將向歐洲市場擴張，請留意特定國家的車輛交付消息。」

截至去年 9 月 30 日止的第三季，Lucid 旗下豪車品牌 Lucid Air 預訂量升至 1.3 萬輛車，價值高達 13 億美元，隨後該公司在 11 月中旬公布財報時更新預訂量至逾 1.7 萬輛。

Lucid 預料該款車型需求相當強勁，隨著亞利桑那州工廠產能提升，有信心在 2022 年實現 2 萬輛的產能。

Lucid 執行長 Peter Rawlinson 去年 10 月曾表示，計劃今年讓 Lucid Air 在中東與歐洲地區上市，到明年再推廣至中國，然而就在 Lucid 躊躇滿志時，該公司在 12 月卻收到美國證券交易委員會（SEC）傳票，要求調查其與特殊目的收購公司（SPAC）交易的相關細節。

不過花旗仍看好 Lucid 今年的表現，認為該公司在未來電動車領域發展樂觀，也保有領先同業的續航里程、充電性能以及可靠的自駕功能，給予該股「買入」（Buy）評等，目標價訂為每股 57 美元，創下華爾街分析師中最高價。

華爾街對 Lucid 的目標價設定範圍相當廣，從每股 16 美元到 57 美元不等，目前只有 4 位分析師追蹤該檔股票，其中兩位給予「買入」評等、另外兩位分別給予「持有」（Hold）、「賣出」（Sell）評等。

Lucid(LCID-US) 周二股價未受進軍歐洲消息提振，下跌 3.71% 至每股 39.41 美元。