亞馬遜駁斥Kindle退出中國市場傳聞

在傳出中國市場大規模缺貨和裁員消息後，亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (4 日) 反駁對 Kindle 電子書業務將退出中國市場的臆測，承諾會繼續為客戶提供服務。

亞馬遜發言人周二透過聲明稱：「我們仍致力於為中國顧客服務，消費者可繼續透過線下或第三方網路零售商購買 Kindle 電子閱讀器，但部分型號的 Kindle 已在中國市場售罄。」

據了解，亞馬遜在中國的官方銷售管道似乎面臨大規模缺貨，Kindle 天貓官方旗艦店早在去年 10 月下旬就已關閉，目前尚未復原，Kindle 京東自營旗艦店除了低階的 Kindle 青春版以外，Paperwhite、Oasis 等型號均顯示缺貨。

此外，亞馬遜中國多位消息人士向陸媒《貝殼財經》透露，硬體團隊早在去年 11 月就遭到裁撤，進而引發市場對 Kindle 即將退出中國市場的臆測。

亞馬遜並未透露關閉天貓官方旗艦店與中國大規模缺貨的原因，也拒絕就裁員傳聞發表評論，僅承諾會繼續為中國顧客提供服務。

自 2019 年宣布退出中國電商市場後，亞馬遜僅保留全球開店、海外購、Kindle 和雲端運算業務。

中商產業研究院 (CHNCI) 整理數據顯示，中國電子閱讀器市場的規模較小，且成長速度緩慢，在 2014 年至 2017 年這段期間，市場規模分別為人民幣 30 億元、32 億元、34 億元和 37 億元，年均增長率約為 7%。