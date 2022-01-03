〈台幣〉午後轉強收27.632元 創近7個月新高

台北股匯今 (3) 日開紅盤上演雙漲走勢，外資積極匯入並買超台股，推升大盤改寫盤中、收盤歷史新高，新台幣兌美元匯率午後湧現拋匯潮，升值力道轉強，一度往 27.6 元整數關卡靠攏，終場升值 5.8 分，收在 27.632 元，仍創近 7 個月新高，台北及元太外匯市場成交值 10.575 億美元。

2022 年開紅盤，外資陸續歸隊，匯市下午交投轉趨熱絡，新台幣兌美元一度強升 7.7 分，部分出口商也加入拋匯，但力道有限，終場升幅略為收斂，收 5.8 分，以 27.632 元作收，為去年 6 月 11 日以來的新高，市場看好仍有機會見到 27.5 字頭。

台北外匯市場成交金額 7.31 億美元，元太外匯市場成交金額 3.265 億美元。

美元 2021 年表現強勢，累計升值 6.71%，寫下 2015 年迄今最佳表現；在美元指數權重最高的歐元，2021 年貶值幅度超過 7%。新台幣匯率 2021 年以 27.69 元封關，站上 25 年來最高，累計全年升值 2.95%，傲視亞幣。

台股方面，在台積電挺身而出下，大盤一舉衝上 18379.69 點歷史新高，但航運、金融股賣壓湧現，拖累加權指數漲幅收斂，終場上漲 51 點，收在 18270 點，仍寫收盤新高記錄，外資今天續買超 155 億元，累計 9 天以來已大買台股 1030 億元。