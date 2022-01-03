電動車電池巨頭IPO籌資上看108億美元 可望創下南韓最大IPO

電動車電池巨頭、南韓電池供應商 LG Energy Solution 周一 (3 日) 起接受投資人認購，計劃籌集最高 108 億美元資金，可望成為南韓史上最大規模的 IPO。

作為特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM) 和現代汽車 (Hyundai) 的主要電池供應商，為了因應需求成長，LG Energy Solution 正在籌集資金以擴大業務，摩根士丹利 (Morgan Stanely)、美國銀行 (BofA Securities) 和花旗集團 (Citigroup) 將為 LG Energy Solution 的售股計劃提供諮詢服務。

《華爾街日報》援引一份投資條件書顯示，LG Energy Solution 計劃透過 IPO 籌資 10.9 兆至 12.8 兆韓元 (約 92 億至 108 億美元)，用以增加資本支出、償還債務及滿足營運資金需求，股票預計 1 月 27 日於南韓證券交易所展開交易。

投資條件書顯示，LG Energy Solution 隱含市值將高達 590 億美元，投資人將以每股 25.7 萬至 30 萬韓元的價格，獲得共 4250 萬股股票，即使 IPO 定價位於區間低端，LG Energy Solution 的 IPO 規模也將超過三星生命保險 (032830-KR) 在 2010 年創下的歷史新高。