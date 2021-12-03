12月配息大秀登場 這兩檔債券ETF配息達6%

台灣投資人偏好配息率高的基金，近幾年 ETF 基金的高配息率更吸引許多投資人青睞，根據 CMONEY 資料顯示，12 月 ETF 目前最新配息公告共有 21 檔 ETF 即將配息，以 12 月 2 日淨值計算，其中群益 AAA-A 醫療債 2ETF(00793B)、群益中國政金債 ETF(00765B) 預估年化配息率衝 6% 最高，且兩檔債券 ETF 分配來源全都是債息收益。

市場法人表示，對於希望投資能定期配息、或是打造固定現金的投資人來說，債券 ETF 是相當好且便利的投資工具，穩健型投資人不妨多利用。

其中，群益 AAA-A 醫療債 ETF(00793B) 本次單次配息率達 1.5%，年化配息率達 6%，是一檔 ETF 投資追蹤信用評等 A 級以上 (AAA~A) 且於醫療產業屬於大型且具代表性的國際龍頭企業所發行的長天期債券指數，包括美國最大健康保險公司：聯合健康 (UNH)、Covid19 疫苗龍頭企業：輝瑞 (Pfizer)、阿斯特捷利康 (AZ)、名列全球前 10 大生技製藥廠商，例如：嬌生 (Johnson & Johnson)、諾華 (Novartis)、羅氏 (Roche)、默克 (Merck)、必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)、葛蘭素史克 (GSK) 等。

另外，禮來 (Lilly)、亞培 (Abbott) 等前述 11 家龍頭企業即占指數權重近 9 成，這些公司在疫情期間獲利表現都值得留意。

群益中國政金債 ETF(00765B) 單次配息率也達 1.5%，年化配息率達 6%，主要是受到人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券推升此檔淨值表現三大利多因素，因此此檔債券 ETF 兼具配息率佳且報酬穩定之優勢。

群益投信 ETF 及指數投資部專業副總張菁惠表示，在資產配置和固定息收需求的考量下，投資人除了可選擇月配息產品外，也能透過配置不同配息時程的債券 ETF 來打造月月領息的效果。

以季配息的債券 ETF 為例，配息時間分為 1、4、7、10 月，或 2、5、8、11 月，或 3、6、9、12 月等三種，投資人只需挑選三檔配息月份不同的季配息債券 ETF，等於每月都可以有息收入袋。

現行在台灣掛牌交易債券 ETF 檔數已有上百檔，追蹤的標的類型包括美國公債、高評級公司債、產業債、高收益債等等，又多具有配息機制，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求，也能夠以此打造月月領息的投資效果，一舉兩得。