元宇宙、雲中心夯 多重資產基金搶高成長配息雙題材

元宇宙、雲中心等主流科技，不再遙不可及，透過投資也能搶搭前瞻科技熱潮，有別於 ETF 著重在股票配置，中信投信募集中的「中國信託科技趨勢多重資產基金」，以高成長科技股配置科技高收債為主軸，打造股債兼具，不僅掌握科技高成長，還可享穩健收益的配息題材。

中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金將依據景氣循環進行調配，目前在雲端運算配置最重，比重達 30.9%，其次為 AI 的 13.8%、物聯網 13.5%、5G 的 9.2%、數位轉型 7.1%，以科技股爆發力、科技高收債息收力為投資主軸。

受惠元宇宙、低軌衛星等前瞻科技題材帶動，今年以來股價表現相當強勢，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，物聯網可串接世界各地資訊，並透過分析後替企業做出有效率之決策，網路龍頭 Cisco 預測在未來十年內，物聯網將可為全球企業獲利提升 21%。更驚人的是全球移動通訊系統協會 (GSMA) 預估，全球物聯網裝置連接數量將由 2020 年的 126 億台，增加到 2025 年的 246 億台，為總人口的三倍。

楊士醇表示，「以雲為中心的世界已形成」，隨疫情爆發，全球企業加速數位轉型，龐大資料更依賴雲端儲存、運算及資料庫等，高盛預估 2025 年全球企業雲端支出將成長至 6270 億美元，滲透率也將由目前 20% 成長至 53%。

人工智能也正夯，楊士醇表示，大數據透過結合大量、即時與多管道資料蒐集，協助企業在短時間內做出正確決定，包括精確鎖定目標客戶群或自動化作業流程，更有效率的提升企業營收與降低成本。

楊士醇表示，自駕車也是不可錯過的趨勢，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 運用毫米波、超聲波等雷達感測，研發出盲點偵測、碰撞警示、車道偏離警示、自動煞車等安全智能技術，未來也可結合物流配送、共享經濟等創造龐大商機。2021 年自動駕駛技術將從高度自駕 (L4) 等級邁入全自動駕駛 (L5) 水準，感測器及系統運算晶片為最重要的要件，相關商機正可伺機布局。

楊士醇表示，衛星通訊將彌補 5G 訊號覆蓋率的不足，透過衛星無論在沙漠、極地均可聯網，目前市場也預估 iPhone 未來將可支援低軌衛星通訊，用戶不在 4G/5G 覆蓋範圍內時，也能透過衛星通訊通話與傳訊。