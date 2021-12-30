重生剩一步 紫光集團整併案通過

周四 (30 日) 紫光國微公告，《紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整案重整計畫（草案）》已獲得債權人及出資人通過，意味管理人將在十個工作日內向法院申請裁定重整計畫。

根據紫光國微之前宣布的重整計劃內容顯示，這波重整由智路資本、建廣資產領頭，成為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資人。消息人士透露這兩家率領的團隊將出資 600 億人民幣，是所提交的投資方案中對資產估值最高，現金出資最多的一方，而這 600 億人民幣將全數向清償債務。

上述重整方案若能順利實施，債權人權益將能夠以最大限度得到滿足，同時紫光集團的品牌也能存續。另一方面，紫光集團原有團隊可保持不變，整體營運能穩定持續下去。

智路建廣由北京智路資產管理和北京建廣資產管理等公司組成，具有雄厚的資金實力。過去的 5 年間，智路建廣主導完成中資機構半導體領域逾 50% 的跨國併購，包含安世半導體，全球第七大封測廠新加坡聯合科技公司及今年 12 月收購全球最大的封測集團日月光 (3711-TW) 在中國的四家工廠等。

在重整計劃草案通過後，下一步就是將草案送交至北京一中院，並由北京一中院根據表決結果做出最終裁定，這意指紫光集團司法重整已經正式進入最後階段。



