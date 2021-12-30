〈台股盤後〉今年飆漲3486點 漲幅23.66%冠居亞股

台股今 (30) 日迎來 2021 年封關日，盤中再度改寫新高、達 18291.25 點，不過，在台積電等權值股買盤熄火下，終場小跌 29.44 點或 0.16%，收在 18218.84 點，成交量 2631.67 億元，較昨日略增，全年漲幅更達 23.66%，遠超過日、韓、中、港、星等亞洲股市。

今年隨著半導體、航運、鋼鐵、生技等各產業百花齊放，台股類股輪動推升指數強勁向上，接連衝破萬五、萬六、萬七甚至「萬八」大關，全年漲幅高達 3486.31 點或 23.66%，成交量更拚出 95 兆元的歷史新天量，幾乎較去年倍增，寫下多項紀錄。

權值股今日多震盪休息，台積電開高走低，終場小跌守住 614 防線，達 615 元，聯發科則收在 1190 元，扮演撐盤要角，其餘包括鴻海、台塑化、富邦金、國泰金等則全面下跌，影響大盤走勢。

盤面焦點如再生晶圓三雄，辛耘、中砂、昇陽半受惠再生晶圓需求強勁，今日漲勢再起，辛耘終場亮燈漲停，躋身百元俱樂部，達 108 元，也創下歷史新高價，中砂、昇陽半也都在盤上表現。

展望台股後市，法人認為，台股量能持續收斂，不過，企業明年營運展望佳，短線在內資積極卡位下，指數可望維持驚驚漲格局，後續則須提防指數高檔回落壓力。