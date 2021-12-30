封關日創高後拉回 台股小跌29點收18218點 五線收紅年漲3486點

台股 2021 年封關，今 (30) 日早盤一度改寫歷史新高 18291.25 點，但隨著不願抱股跨年的賣壓出籠後，指數震盪走低，航運等傳產股偏弱勢，電子股追價無力，終場指數下跌 29.44 點，收在 18218.84 點，成交值 2631.67 億元。儘管台股日線收黑，但周線、月線、季線、半年線、年線仍寫下五線收紅的佳績，累計一整年上漲 3486.31 點。

中小型股表現活蹦亂跳，櫃買指數終場逆勢上漲 0.54%，收在 237.55 點，成交值 759.4 億元。上市櫃合計成交值為 3391.07 億元。

台積電今天早盤一度漲至 620 元，但隨即拉回平盤附近整理，終場小跌收 615 元；聯發科最高來到 1200 元，平昨天的歷史新高紀錄，但漲幅同步收斂，收 1190 元；大立光、國巨、華碩、瑞昱、友達等電子指標股均在盤上表現。

傳產方面，航運族群開高走低，貨櫃航商中以陽明跌勢較重，下挫近 3%，長榮、萬海則跌逾 1%，散裝航運股也湧現賣壓，裕民、新興、慧洋 - KY 均下跌逾 1%，不過，航空雙雄吸引資金進駐，股價逆勢上漲逾 2%。

台積電擬進駐中科設立 2 奈米廠，市場傳華為興建晶圓廠將找上台積電供應鏈，帶動相關族群續強，信紘科、辛耘、帆宣盤中均亮燈漲停，光罩、中砂、家登、漢唐等漲勢也不俗。

封關前夕，遊戲廠積極舉辦法說，為明年寒假產業旺季暖身，加上 NFT 熱度持續升溫，帶動遊戲族群今天重回買盤懷抱，包括傳奇、辣椒、昱泉、網龍、華義等多檔均亮燈漲停。