〈台股盤中〉電金傳封關日上攻無力 漲勢收斂守18200點

美股三大指數收紅，激勵台股今 (30) 日 2021 年封關日最高來到 18291.25 點，上漲 42 點，續創盤中歷史新高，不過高檔獲利了結出籠，電子權值股上攻無力，台塑四寶、航海王等傳產股及金融族群漲多拉回，僅中小型股撐盤，指數漲幅收斂至平盤震盪，力守 18200 點，估量 2900 億元。

觀察電子權值股表現，台積電在盤上震盪，最高至 620 元，盤中約有 0.2% 漲幅；聯發科早盤來到 1200 元新高後，股價震盪走低，平盤震盪；聯電也在平盤震盪；鴻海、台達電、矽力 - KY、日月光投控等交投清淡。

中國積極扶植半導體產業，傳出華為計劃自建晶圓廠並找上台廠協力，初期將投資百億美元資金，半導體設備股帶量衝高，辛耘、瑞耘亮燈漲停；帆宣、易發、弘塑拉出逾半根漲停；訊德、港建、牧德、家登、和椿都有逾 2% 漲幅。

中國西安疫情嚴峻，當局祭出新措施，三星電子的西安廠被迫縮減 NAND flash 產能，市場預估，NAND 和 DRAM 價格走勢有撐，記憶體族群也有買單點火，華邦電大漲逾 4%、威剛也有超過 1% 漲幅；旺宏與群聯守住盤上。

中小型、低價股也活繃亂跳，中環搶進 NFT 商機，再拉出第二根漲停，錸德也跟進上漲逾 3%；面板雙虎走勢也向上，友達、群創漲幅都超過 1%。

遊戲概念股表現剽悍，傳奇、辣椒、昱泉、華義攻上漲停；網龍與地心引力則上漲半根停板；智冠、大宇資、橘子、宇峻表現不俗。

傳產股方面，指標股航空雙雄反彈，華航、長榮航震盪走高，都有約 1% 漲幅；貨櫃三雄表現相對無力，陽明跌幅超過 2%、長榮與萬海則下跌逾 1%。

法人表示，台股近日在外資強力回補、內資追捧等資金輪動帶動下，台股連日創下盤中、盤後歷史新高，不過成交量未放大難支撐台股多頭氣勢，後續仍需觀察外資資金動向。