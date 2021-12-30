〈台股盤前〉封關日再戰歷史新高 力拚六線同步收紅

台股今 (30) 日迎來 2021 年最後一個交易日，由於近日呈現量縮驚驚漲格局，今日仍須留意成交量下滑、指數震盪整理，台指期夜盤則一度翻黑，但台股今封關日將同步收周線、月線、季線、半年線、年線，市場認為，在多頭氣勢延續下，可望六線同步收紅，刷新歷史紀錄。

美股四大指數 29 日漲跌互見，僅那斯達克下跌 15.51 點或 0.1%，收 15766.22 點，道瓊、標普 500 指數則雙雙改寫歷史新高紀錄，各以上漲 90.42 點、6.71 點，收在 36488.63 點、4793.06 點，費城半導體指數也小漲 7.2 點，收 3999.4 點。

市場消息方面，中國西安 23 日起封城，三星公告，暫時調整西安 NAND Flash 廠營運生產，對此，群聯認為，第一季 NAND Flash 價格走勢將有撐，跌勢趨緩，市況也將回溫，而封測廠力成則表示，西安封裝廠近一、兩日產能利用率已降至 40-50%，將影響 1 月營運。

中國積極扶植半導體產業，最新傳出華為計劃自建晶圓廠，找上台廠協力，初期將投資百億美元資金，而台積電供應鏈包含家登、帆宣、漢唐、中砂等都認為是華為積極尋求合作的對象，以利強化中國半導體自主能量，

另外，半導體通路大廠文曄則指出，隨著各企業持續擴大數位轉型支出，明年 B2B 需求相當穩固，營收表現也將優於產業成長幅度，法人看好，文曄明年營收年增達 1 成以上，獲利也再優於今年、一股本起跳。

台股近日在外資強力回補、內資追捧等資金輪動帶動下，本周已連三個交易日創下盤中、盤後歷史新高，雖然量能持續萎縮、缺乏主流股領軍，但今日仍有機會完美封關，寫下新里程碑，待量能放大，元月行情仍可期。