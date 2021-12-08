華爾街大多頭：科技股有望扮演美股救星 標普500年底上看4800點

由於預期美國聯準會 (Fed) 將加快 QE 減碼步伐，市場對美股前景較為悲觀。不過，長期多頭分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 認為，即使 Fed 不再向美國股市注入更多的資金，仍不會阻礙美股的升勢，標普 500 指數今年底上看 4800 點。

Yardeni 在週二 (7 日) 接受採訪時表示，自 2013 年以來，投資人已經是第 4 次面對 Fed 的「縮減恐慌」(Taper Tantrum)，就是預期即將收緊銀根帶來的市場恐慌。

Yardeni 預期，Fed 此次不會因金融市場下跌而改變結束購債的行動，因為通膨的情況實在太過嚴重，他表示，即使 Fed 一年內升息 2 或 3 次，他也不會因此感到驚訝。

先前的數據顯示，聯準會 (Fed) 偏愛的通膨指標、核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.1%，續寫 30 年來最大增幅。通膨飆升主要展現在能源成本上，能源價格較去年同期增長 30.2%，食品價格也漲 4.8%。

儘管如此，Yardeni 仍然看好美股後市，預計金融市場能夠經受住通膨帶來的任何干擾，他相信藍籌將加強應用新科技以提升生產力，進而推動美股上升。

他預測標準普爾 500 指數到今年年底有望達到 4,800 點，較週一收盤價仍有約 4.5% 的上漲空間。他也預期標普 500 指數在 2022 年底將升至 5,200 點，並在 2023 年底上看 5,500 點。