柏瑞投信「洞悉特別股」報告：特別股評價面誘人，中長期布局好時機

美國聯準會 (Fed) 加速 QE 退場，加上變種新冠疫情、通膨高漲等疑慮未解，部分資金也因應 Fed 減債暫時有所調整，特別股 * 2021 年 11 月份普遍收低。柏瑞投信表示，金融市場持續去槓桿化、引發特別股 ETF 賣壓，使得主要特別股指數受到影響下跌。不過在短暫修正後，特別股價值面已回落至合理區間，中長期投資價值浮現。

柏瑞投信 2021 年 11 月「洞悉特別股」報告指出，Fed 貨幣政策態度比市場預期更為鷹派，美債殖利率近期呈現區間震盪整理格局，不過 11 月份的特別股與公債之信用利差擴張至 324 個基點，與近年低位相比仍有段距離，投資價值逐步浮現。特別股殖利率亦走升至 4.4% 上下，以特別股平均投資等級信評而言，相對水準亦誘人，儘管遇到短暫賣壓，11 月份仍持續吸引資金流入。

需求不減 特別股新發行市場仍熱絡

柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，美國通膨壓力升溫，短期內 Fed 可能把控制通膨目標列為優先任務，因此對於貨幣政策態度轉趨鷹派，未來美債 10 年期殖利率走勢，亦將反映聯準會因通膨上升而採取緊縮政策的幅度及速度，不過美債殖利率中長期維持 2% 滿足點的預期，目前沒有改變。

此外，擔憂 Omicron 變種病毒疫情持擴散，特別股的信用利差一度擴大至疫情後高檔區，價值面已回落至合理區間下方，浮現中長期布局的投資機會。雖然 Fed 開始縮減購債，但目前低利率環境尚未轉變，特別股新發行市場仍然維持熱絡，11 月份共計有 16 檔上市特別股新發行，另有 14 檔買回。

另方面，根據 Bloomberg 統計，2021 年 11 月份共計有 5 檔特別股信評被調升、僅 3 檔被調降，近幾個月皆呈現升評件數多於降評件數的態勢。此外，11 月份整體特別股市場的淨供給略為增加，指數總成分檔數亦增加到 209 檔。

柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，美國經濟成長結構未變，出現長期通膨的可能性不大(符合聯準會預測)，未來 Fed 是否會提前升息的貨幣政策，將會影響金融市場去槓桿化過程及價格修正幅度，因此在基金投組策略上，將彈性因應市場 / 風險環境的變化而調整，同時兼顧風險的控管。

在投組配置上，持續聚焦基本面穩健、高票息等優質標的，並伺機參與新發行特別股，近期已逢低加碼因震盪而出現吸引力的標的，且以利率風險較低的標的為主，短期內將保留一定水位的現金。目前未投資與普通股連動程度較高的可轉換特別股，避免承受額外的市場波動風險。不過，上述配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動風險。

表一、2021 年 11 月「洞悉特別股」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/12。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。以上投資配置可能隨市場變動。 * 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以 ICE 美銀固定利率優先證券指數為例。 ** 特別股指數殖利率於 2021/11 為 4.4%。 《註》

柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），開啟國內特別股投資風潮，該基金在境內特別股基金市場具領先地位，規模達 404 億元 ***。本基金榮獲 2018 年《財資》雜誌「Editors’ Triple Star」以及 2019 年《金彝獎》「團體獎 - 傑出金融創新獎」**** 肯定。

柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自 2018 年 4 月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2021/11/30。本文件所載基金規模可能隨市況變動，本公司將不另行通知。

**** 資料來源：財資雜誌，2018/6。《中華民國證券暨期貨金彝獎》，團體獎 - 傑出金融創新獎，2019/9。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 (TM110459)