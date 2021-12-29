〈焦點股〉搶食台積電設廠商機 8檔台廠供應鏈齊登漲停

台積電 (2330-TW) 前進中科籌設 2 奈米廠有譜，相關供應鏈今 (29) 日仍為買盤焦點，交投相當熱絡，其中，半導體廠務工程及設備廠信紘科 (6667-TW)、帆宣 (6196-TW)、日揚 (6208-TW)，以及化工廠三福化 (4755-TW) 與勝一 (1773-TW)、再生晶圓廠中砂 (1560-TW) 及辛耘 (3583-TW)、昇陽半導體 (8028-TW) 等八檔，股價均亮燈漲停。

晶圓代工龍頭台積電擬在中科附近籌設 2 奈米廠計畫，台中市長盧秀燕證實，擴廠案總投資額約 8000 億至 1 兆元，可望落腳興農集團所屬的台中高爾夫球場土地。

帆宣為高科技廠務及製程系統業者，目前在手訂單超過 500 億元，前 11 月合併營收 302.31 億元，年增 34%，大幅超越去年全年的 251 億元，今年業績確定將創歷史新高。今天午盤湧現大量買盤，推升帆宣股價直奔漲停，達 177.5 元，改寫新天價。

信紘科長期布局機能水設備，透過自家技術，可助減少製程清洗過程中產生的廢液，與辛耘、弘塑各組套裝設備，直接供應台積電先進封裝製程需求。信紘科早盤走勢震盪、一度翻黑，午盤同步亮燈漲停，達 87.3 元，創 8 個多月新高。

日揚、三福化、中砂也在資金追捧下，連續 2 天亮燈漲停，辛耘、昇陽半導體、勝一午盤後同步登峰，台積電相關供應鏈買氣暢旺，其他包括京鼎、家登、閎康等多檔也氣勢如虹，漲幅約 2-4%。