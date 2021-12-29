韋僑12月營收將連4個月站穩億元 全年營收衝高

RFID 標籤廠韋僑 (6417-TW) 在晶片短缺狀況趨緩且醫療應用客戶拉貨穩定加持下，估 12 月營收仍站穩 1 億元，年增 23.59% 以上，將是韋僑連續 4 個月營收站上 1 億元，推升韋僑今年第四季及全年營收雙雙改寫歷史新高。

韋僑第四季營收估將達 3.02 億元，季增 6%，年增 24.28%，推估 2021 年營收也將以 10.86 億元改寫新高，較 2020 年成長近 10%。

韋僑產品應用比重上，卡片因疫情而下滑，但醫療應用由 2019 年 16% ，提高到 2020 年的 18% ，今年前三季更提高到 25%，12 月營收結構中，醫療應用更將達 30%。

此外，韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料。韋僑核心技術在 RFID ，將不侷限在 Tag 或 Label 上，目前也在開發附加 RFID 標籤上的溫度感知功能，有助冷鏈物流運輸管理，公司也與紡研所合作，開發紡品本身的辨識功能，可應用在半導體業無塵衣，有助於產品耐洗滌易辨識等功能。

韋僑前三季稅後純益 7655 萬元，年增 3.35%，每股純益為 2.17 元

韋僑也投資 13 億元，在台中大里仁化工業區興建的高效能新廠，預計明年 11 月完工。