食物中毒 富士康印度清奈廠復工延至周四

根據外媒消息指出，爆發食物中毒事件的富士康印度 iPhone 清奈廠原本計劃停工一周，目前將停工時間再延長三天，至周四 (30 日)。消息人士稱，屆時將有 1000 名工人就位。

之前清奈廠因引發破百人食物中毒事件，一度引發抗議活動，也讓當地政府對清奈廠宿舍中的工人的生活條件有所關注。

當地政府要求富士康調查為工人提供的服務，包含宿舍備用電源、食物和水，有關單位還建議提供電視、圖書館和室內遊戲等娛樂設施。富士康已向印度官員承認「增產太快」，並將逐步確保工人的生活設施在恢復產能滿載前升級。

該工廠負責生產 iPhone12 機型，並已開始試產 iPhone13。分析師表示，從長遠來看，這家工廠具有戰略意義，因在中美貿易緊張局勢下，蘋果試圖減少對中國供應鏈的依賴。

富士康工廠這次中毒事件是蘋果供應鏈在一年內二度於印度生產發生中斷。去年 12 月，緯創旗下一家工廠的數千名臨時雇員疑似因遭欠薪而破壞設備和車輛，造成的損失估計為 6000 萬美元。

蘋果 2017 年開始推動供應鏈向印度轉移，該公司希望將 7%～10% 的產能從中國轉移至印度。富士康、緯創和和碩三家蘋果供應商已共同承諾 5 年內投資約 9 億美元在印度生產 iPhone。

但近兩年來，印度工廠受疫情等因素影響，產量與之前相比有所減少。同時，電子原物料漲價也影響當地競爭力，高階 iPhone 手機及 iPad 的製造仍在中國工廠進行。