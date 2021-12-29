美國年底購物季實體店面銷售 疫苗接種率低的州成績突出

美國萬事達卡 (Mastercard) 的年底購物季銷售數據顯示，美國今年年底購物季有眾多消費者前往實體店面購物，而在一部分疫苗覆蓋率未滿 60% 的州當中，銷售情況暢旺。

路透獨家從萬事達卡取得相關數據，結果發現，在 COVID-19 疫苗接種完成比率未滿 55% 的阿肯色州、肯塔基州、西維吉尼亞州，於 11 月 1 日到 12 月 24 日期間的銷售年增率成長最多。這幾個州在年底購物季的實體店面銷售都出現超過 10% 成長，高於全美平均值 8.1%。

凱度零售諮詢 (Kantar Retail) 的資深副總裁 David Marcotte 表示，消費者願意外出購物，因為他們較不擔心感染，對於購物也不覺得有什麼風險。他還提到，人們外出購物和自我主張無關，也並非無法在線上購物。戴口罩、疫苗接種，還有風險認知之間的關係，都影響購物行為。

而在美國疫苗接種率最低的愛達荷州，實體店面的銷售約成長 6% 到 8%。

Forrester 副總裁兼首席分析師 Sucharita Kodali 認為，這幾個州的自由主義者眾多，對外出購物的謹慎程度偏低。

反觀疫苗覆蓋率最高的美國東岸，部分地區的銷售表現則出現進一步放緩。在疫苗接種完成率約 72% 的紐約，今年年底購物季的實體店面銷售約成長 5% 到 6%。目前紐約正飽受 COVID-19 新變種病毒 Omicron 疫情影響。

另外，疫苗接種率約 64% 的伊利諾州，實體店面銷售約成長 9% 到 10%。

但同樣是疫苗接種率較高的明尼蘇達州和新墨西哥州等，實體店面銷售都增加 10% 以上。