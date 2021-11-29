美購物季恐遭Omicron攪局 拜登將與零售商開會討論對策

美國假日購物季開跑之際卻恐怕受新冠變種病毒 Omicron 攪局，美國總統拜登計劃周一（29 日）與多家零售企業執行長展開線上會議，討論如何讓商品不受影響順利上架的對策。

白宮表示，拜登周一下午將與百思買 (BBY-US)、Food Lion、三星、Qurate 零售集團 (QRTEA-US)、Todos 超市、Etsy(ETSY-US)、玩具商 Mattel(MAT-US)、Kroger(KR-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、CVS Health(CVS-US) 等企業舉行線上會議。拜登將在會後就該問題發表公開談話。

美國通膨率近期創下 31 年新高，拜登已採取措施打破供應鏈僵局，包括疏通港口與加開卡車貨運趟次，此外，拜登也對過高的運費，以及石油與天然氣市場可能存在非法行為，造成燃油價格居高不下的情形展開調查。

萬事達卡 SpendingPulse 的資料顯示，截至上周黑色星期五（26 日）下午，整體零售（不計汽車銷售）較 2020 年成長 29.8%。由於美國消費者聖誕節購物轉向線上，加上對疫情的擔憂以及實體店面折扣有限，到店消費人數減少。

據估計，美國零售商在 Cyber Monday 的線上銷售額將高達 113 億美元，不過比去年同期成長有所下降，主因是全球供應鏈種段導致則扣減少與商品選擇有限讓消費者望而卻步。

拜登稍早在白宮聽取新冠疫情應對小組的簡報，其中介紹新冠變種病毒 Omicron 的相關進展。

世界衛生組織（WHO）警告，該變種病毒可能會在全球傳播，具有「非常高」的風險，此外感染激增可能在某些地區產生「嚴重後果」。

全球市場周一回復平靜，投資人等待更多細節，以評估 Omicron 影響全球經濟的嚴重程度，此舉讓受重創的股市與油價得以反彈。