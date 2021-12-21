Omicron全美擴散！拜登將宣布抗疫新措施

隨著新冠病毒新型變異株「Omicron」確診案例急速攀升，美股週一 (20 日) 早盤大跌，白宮宣布，美國總統拜登將親上火線、宣布全國抗疫新措施，以應對升溫的新冠疫情。

全美過去 24 小時感染 Omicron 變種毒株的病例翻倍，至少 44 州出現 Omicron 案例，促使全美新冠確診病例和住院人數再次上升，自 11 月中旬以來，美國的染疫死亡人數超過 18%，平均每日約有 1300 人死於新冠肺炎，特別是美國東北部，康乃狄克州州和緬因州的新增確診率飆升，紐約正受到 Omicron 重擊。

白宮最新聲明指出，拜登總統將於 21 日就美國對抗新冠病毒 (COVID-19) 的狀況發表評論。拜登在先前冬季防疫計畫的基礎上，將宣布聯邦政府採取的新措施來幫助需要援助的社群，同時也將對那些不願接種疫苗的美國民眾發出嚴重警告。」

拜登 12 月 2 日發表演說時，說明加強防疫措施的方針，包括擴大在美國家庭檢測，要求乘坐飛機入境美國的旅客，需出示出發前 24 小時內的新冠篩檢結果，以及鼓勵接種疫苗的人接受加強劑。拜登上週警告：「如果民眾沒有接種疫苗，我們將面臨一個嚴重疾病和死亡的冬天。」

Omicron 擔憂、鷹派聯準會和在聖誕節和新年假期之前，幾個歐洲國家面臨實施更多新冠限制的可能性，美股週一大幅下跌。

而在美國民主黨中間派參議員曼欽 (Joe Manchin) 上週公開表態不支持拜登推動的 1.75 兆美元「重建美好未來」 (Build Back Better) 法案，高盛下調了美國經濟增長預期，將美國明年第一季經濟成長預測由 3% 下調至 2%，第二季自 3.5% 下調至 3%，第三季則從 3% 降至 2.75%。

AGF Investments 首席美國政策策略師 Greg Valliere 表示：「拜登要做的不僅僅是敦促民眾接種疫苗，他可能不得不推出更多新援助措施，社會支出法案現在將退居二線，重點是拜登將如何就因應新冠危機發表談話。」