全球第一大遊輪淪病毒培養皿 48人確診至少1人染Omicron

週一 (20 日) 皇家加勒比遊輪公司稱，全球第一大遊輪海洋交響樂號 (Symphony Of the Seas) 在上週末停靠美國邁阿時發現 48 名乘客和船員染疫，當中至少有一人感染了 Omicron，目前已展開全面新冠病毒檢測。

經歷 15 個月封鎖後，美國自 2021 年 6 月重新啟動遊輪，不過隨著新冠變種病毒來襲，週一 (20 日) 皇家加勒比遊輪旗下海洋交響樂號於航行過程中傳出疫情。

全球第一大遊輪海洋交響樂號傳出疫情 (圖片：AFP)

海洋交響樂號載有超過 6000 名乘客和船員，船上 95% 的人員都已接種新冠疫苗，海洋交響樂號於 12 月 11 日在加勒比海航行過程中從佛羅里達州邁阿密出發，在加勒比港口聖馬丁和聖托馬斯，以及皇家加勒比私人島 CocoCay 停靠。

海洋交響樂號載有 6,091 名遊客和船員，於上週末停靠美國邁阿密時發現一名乘客染疫，在擴大追蹤檢測中發現，有 48 名乘客和船員染疫，其中至少有一位乘客感染了 Omicron。檢測結果呈陽性的人中，98% 的人都接種疫苗。

皇家加勒比表示，已實施額外的防疫措施，加強清潔消毒，要求遊客在室內公共區域配戴口罩，擴大對完全接種疫苗乘客戴口罩的要求

最新聲明中提到：「每個人都很快進入隔離，確診乘客主要呈現無症狀或症狀較輕，但我們一直持續監測他們的健康狀況。」

海洋交響樂號是皇家加勒比遊輪最新且最大遊輪，也是全球第一大遊輪，噸位數超過 22.8 萬噸，載客數多達 5503 人，儼然就是一座移動的海上城市。

醫學專家指出，由於數千人群聚、長期時間在同一個空間，更加重新冠疫情傳播，遊輪和軍艦容易成為病毒培養皿。

截稿前，皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 上漲 0.24%、挪威遊輪 (NCLH-US) 下跌 0.96%、、嘉年華遊輪 (CCL-US) 上漲 1.37%。