配合政令 騰訊遊戲宣布管制元旦青少年遊戲時間

為配合政令騰訊加強管制青少年玩網遊，騰訊（00700-HK）旗下騰訊遊戲宣布元旦假期未成年防沉迷通知，未成年人可於 12 月 31 日（周五）、2022 年 1 月 1 日至 1 月 3 日（元旦假期）的每天晚上 8 點～9 點間登錄遊戲。

騰訊未成年人保護體系負責人鄭磊表示，在防止青少年沉迷新規定實施後，已有非常明顯成效。9 月騰訊中國境內未成年人遊戲時長比重下降至 0.7%，相對去年同期為 6.4%。

他提到以 11 月為例，騰訊遊戲平均每天有 686 萬個帳號在登錄、1.1 萬個帳號在支付時觸發人臉辨識，意味玩家可能屬於青少年。當中因拒絕或未通過驗證，登錄時有 71.67% 的帳號被納入防沉迷監管，付款時則有 72% 的帳號被攔截。

而自中國防止未成年人沉迷網路遊戲舉報平台於 9 月 30 日運作以來，已受理 341 款防沉迷違規遊戲和平台，涉及 241 間遊戲廠商，實名認證違規、儲值付費違規、時段時長違規的情況時常發生。

網上舉報平台規定，「實名認證」、「時段時長」、「課金太多」均屬違規。「時段時長」違規是指超出每日 1 小時的遊戲時間、非周五、六、日及法定假日晚上 8 點～9 點提供遊戲服務。

而「課金太多」指未滿 8 歲的用戶不得儲值、8 歲以上但未滿 16 歲的用戶，單次儲值上限為 50 人民幣，月累積上限 200 人民幣。一般民眾可透過網路舉報平台舉報相關行為。

